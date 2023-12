Giuntoli | “Ringrazio De Laurentiis che ha avuto tanta pazienza con me Ho sbagliato molte volte”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ora alla Juventus, è stato onorato con il premio ‘Challenge of the Year’ ai Golden Boy Awards. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso della cerimonia dei “Golden Boy Awards”, l’ex direttore sportivo del Napoli Campione d’Italia, Cristiano, attualmente alla Juventus, è stato premiato con il prestigioso riconoscimento “Challenge of the Year” in virtù del notevole successo ottenuto con il Napoli. Dal palco,ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti del presidente Aurelio De, sottolineando ladimostrata nei confronti delle sueplici errate decisioni: “Aurelio Deche ha...

