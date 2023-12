Giuntoli | «Juventus l’anti Inter? L’aveva detto Marotta | un obiettivo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Cristianosi è espresso sul duello scutra. Il dirigente bianconero ha citato anche Beppe. Le sue parole su Sky Sport 24 in occasione del Gran Galà del Calcio 2023. PRESSIONI ? Le parole disul tema scu: «? L’avevo, che è un maestro per tutti noi. Cercano di dividere le responsabilità, noi puntiamo al quarto posto, ma non vogliamo frenare le ambizioni dei nostri giocatori. Siamo contenti ma la strada rimane ancora molto lunga».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...