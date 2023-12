Giuntoli | «Alla Juventus abbiamo un gruppo straordinario»

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Cristiano, Football Director della, ha parlato a margine della cerimonia di premiazione del Golden Boy Cristiano, Football Director della, ha parlato a margine della cerimonia di premiazione del Golden Boy. SCUDETTO NAPOLI – «E’ un insieme di cose straordinarie che mi hanno avvolto per tanti anni. Ho avuto collaboratori e allenatori bravissimi, il presidente mi ha assecondato. Le cose si suddividono. Poi sono un principale attore, ma è stata la vittoria di unpartito da lontano». GIOVANI JUVE – «C’è un, con Manna che mi sta dando una grande mano. In questo momento la Juve usufruisce del lavoro del recente passato fatto da questi ragazzi. Noi dobbiamo ottenere un equilibrio tra competitività ed ...

