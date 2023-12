Giulio Regeni | rinviati a giudizio i quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio

Altre News in Rete:

Caso Giulio Regeni, i quattro 007 egiziani rinviati a giudizio: nel processo palazzo Chigi sarà parte civile

Dopo che a fine settembre la Consulta ha deciso per superare lo stallo nel processo, oggi è andato in scena un nuovo capitolo dell'inchiesta per l'omicidio di. Prima l'ammissione come parte civile di Palazzo Chigi, poi la decisione sul rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Roma . In aula, nel tribunale di Roma, per l'udienza preliminare ...

Roma, 4 dic. (askanews) - Rinviati a giudizio i quattro 007 egiziani sequestrarono, torturano ed uccisero il ricercatore universitario friulano Giulio Regeni, che fu trovato senza vita in una zona ...

I quattro 007 egiziani, accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni, oggi sono stati rinviati a giudizio.