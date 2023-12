Giulio Regeni | quattro 007 egiziani rinviati a giudizio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il gup di Roma ha rinviato a007- Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abedal Sharif - accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore italianoavvenuto al Cairo tra il gennaio e il febbraio del 2016. La prima udienza è stata fissata dal giudice Roberto Ranazzi per il prossimo 20 febbraio davanti alla Corte d'Assise della Capitale. Nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, le accuse sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. La richiesta di rinvio aera stata avanzata dal Procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.

