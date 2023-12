Giuliacci svela l' incubo | Italia investita in poche ore da gelo e neve | chi rischia grosso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “L'inverno sta arrivando…”, non lo dice più soltanto John Snow, ma anche il meteorologo Mario. Come si apprende dal suo sito, meteo.it, questa settimana saremo immersi in un clima agli antipodi rispetto alla calura degli ultimi mesi. Soprattutto al Nord, dove freddo e nevicate prenderanno la scena, anche a bassa quota. Prepararsi una buona tazza di thé o cioccolata calda e ammirare dalla finestra i primi fiocchi dicadere non è solo una fantasia, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi già nel pomeriggio odierno, con il sopraggiungere di una nuova perturbazione: nevicherà, infatti, fino a quote molto basse su Alpi e Appennino Ligure, laarriverà fino in pianura in Piemonte e sull'ovest della Lombardia. Nel resto del Nord-Ovest, semplicemente, pioverà. La nevicata durerà lo spazio di ...