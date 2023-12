Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Il messaggio ai follower | “Ci serve tempo”

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Che trale cose non procedano alla perfezione si vocifera dae, visto che le voci si fanno sempre più insistenti, la coppia ha deciso di dare la propria versione dei fatti per mettere a tacere i rumor e chiarire le cose con l’affezionato fandom. “Stiamo capendo chi siamo e dove stiamo andando, ci”, hanno detto aicon undiramato nel loro canale broadcast su Instagram. Le ultime notizie sue il suo fidanzato E’ stataa chiarire la situazione con i. La showgirl e influencer ha scritto una nota nel canale broadcast per spiegare come stanno davvero ...