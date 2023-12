Giulia | il funerale in diretta tv con un messaggio per il mondo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) AGI - Un saluto intv su Rai 1, come raramente è accaduto per la vittima di un omicidio 'comune'.Cecchettin ha riscritto la percezione dei femminicidi in Italia facendoli diventare una 'questione di Stato' e in suo nome si sono riempite le piazze e le università oltre che i media con le dichiarazioni dei politici. L'ultimo saluto stavolta vorrebbe essere anche un manifesto sul futuro, questa è l'intenzione di Gino Cecchettin, il padre, che da subito ha ammansito pubblicamente la sua rabbia verso l'ex fidanzato Filippo Turetta, reo confesso, per guardare lontano. "Il tuo sorriso è il tuopiù bello, il tuo amore unper il" sono le parole scelte per l'epigrafe accompagnata da un vaso di fiori disegnato dalla ragazza che sognava di diventare un'illustratrice dopo ...

