Giulia Cecchettin | l’addio nella grande chiesa e i dubbi dell’indagine

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il 5 dicembre 2023, la basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, una delle chiese più imponenti del mondo, sarà il palcoscenico di un addio commovente per. La giovanedi ingegneria biomedica, tragicamente scomparsa il 11 novembre a causa di Filippo Turetta, sarà ricordata in una cerimonia a cui sono attese oltre 10mila persone.Il padre, Gino, ha condiviso brevi ma toccanti parole davanti alla propria casa a Vigonovo, spiegando la scelta dellacome un messaggio di partecipazione collettiva. "Abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio," ha affermato. La cerimonia sarà aperta anche a coloro che non potranno entrarebasilica, grazie a maxischermi che saranno allestiti ...