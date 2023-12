Giulia Cecchettin | domani i funerali a Padova

Altre News in Rete:

Cecchettin: domani 'rumore' per Giulia, attesa per parole padre al funerale/Adnkronos

Fare rumore perchénon sia derubricata a vittima numero 105 di femminicidio nel 2023. Non tacere affinché diventi, invece, simbolo di una rivoluzione culturale e non venga mai dimenticata. E' l'invito ...

Caso Cecchettin, ora il procuratore rischia il trasferimento. Ecco perché ilGiornale.it

Giulia Cecchettin, la nonna: «Filippo era il suo primo amore. Mi dispiace per i genitori, anche per loro è un dolore terribile»

Un pensiero per lui Non lo so, non lo conoscevo, l'ho intravisto una volta sola. Giulia era innamorata all'inizio, era il suo primo amore, era una gioia per lei. Poi, quando ha manifestato qualche ...

Femminicidio Giulia Cecchettin, la nonna Carla Gatto: “La sua storia sia incentivo per un cambiamento”

Ai microfoni di Pomeriggio Cinque ha parlato la nonna di Giulia Cecchettin, Carla Gatto. “Mia nipote era gentile, empatica ma anche molto forte. Le avevo detto di seguire la sua strada e fare quello ...