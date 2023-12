Giulia Cecchettin | arriva pure l’appello di Zaia per i funerali

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Domani ia Padova Domani, 5 dicembre, avranno luogo a Padova idi. Pronto così anchedel numero uno della regione, Luca. “Faccio un appello ai veneti: diamo un segnale durante le esequie di.Chi può abbassi la serranda, chi può spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un’ora”. Il governatore chiede che i veneti facciano qualcosa: “Suoniamo i clacson – ha aggiunto -, ognuno nel suo piccolo dia un segnale. Questo dev’essere lo spartiacque, che è culturale nell’approccio, altrimenti andrà a finire chesarà dimenticata”. L’ultimo saluto averrà dato quindi martedì 5 dicembre, alle ore 11, con la cerimonia funebre prevista nella ...

