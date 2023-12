Giudizio immediato La decisione dei pm sull' incidente mortale con gli youtuber

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La procura di Roma ha chiesto ilper Matteo Di Pietro, il giovaneche era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell', avvenuto lo scorso 14 giugno a Casal Palocco, in cui è morto un bambino di 5 anni. Il piccolo viaggiava con la mamma e la sorellina rimaste ferite nello scontro nel quartiere della zona sud di Roma. A Di Pietro, legato al gruppo diTheBorderline, i pm di Roma contestano le accuse omicidio stradale aggravato e lesioni. Lo scorso 22 giugno il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per Di Pietro sottolineando tra l'altro che il giovane stesse andando a oltre 120 chilometri orari e che le telecamere utilizzate per i video siano sparite. Di Pietro, scriveva il gip, aveva noleggiato il Suv Lamborghini con «l'unico ed evidente fine ...