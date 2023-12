Giro in gondola? Dramma a Venezia | che cosa state vedendo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Se la poetessa Madlena Serdyuk, innamoratissima di, recita: “Qui come fantasmi col favor della notte sui canali scivolano le gondole..”, non altrettanto possono dire quattro turisti orientali a Rio de la Verona, in sestiere di San Marco, nei pressi del teatro La Fenice, che nei canali ci si sono fatti un bel tuffo, da unache, più che scivolare, si è completamente ribaltata. La colpa, a quanto pare, non sarebbe del gondoliere e di una manovra errata, bensì proprio dei passeggeri, che non hanno rispettato le indicazioni di sicurezza, facendo rovesciare l'imbarcazione. Lastava per passare sotto un ponte e, in quei casi, occorre il massimo bilanciamento dei pesi a bordo. Nonostante il gondoliere avesse intimato di non spostarsi e di star fermi, perché ogni movimento era pericoloso, i turisti disobbedienti, invece, ...