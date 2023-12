Giro d’Italia 2024 | chi parteciperà? Probabile l’assenza di tutte le grandi stelle

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ancora una volta, a maggior ragione nella stagione olimpica, mancheranno molto probabilmente quasiledel ciclismo internazionale al via della prossima edizione del. Tutti i big ormai preferiscono il Tour de France e, sfruttano la posizione in calendario, per concentrarsi anche sulla Vuelta di Spagna. Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel sono certi di puntare sulla Grande Boucle, ovviamente al via in Francia ci sarà anche Tadej Pogacar che sulla Corsa Rosa ha commentato: “Presto verrò, ma non posso promettere sul prossimo anno”. Non ci sarà neanche il campione uscente Primoz Roglic, totalmente concentrato sull’obiettivo Maglia Gialla. La stella dunque, nonostante abbia annunciato di non voler puntare sulla classifica, è Wout van Aert. Il belga debutta nel Grandetricolore ...