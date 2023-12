Giornata mondiale del suolo | un appello per la salute della terra

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – «Senzanon c’è sovranità agroalimentare. Senzanon c’è vita». Queste le parole di Slow Food Italia che per ladelrisuonano come un monito per tutti i Paesi. Il 5 dicembre, infatti, si celebra talecon lo scopo di sensibilizzare le persone sull'importanza delche spesso viene dato per scontato, ma la cui necessaria cura è di fondamentale importanza. Slow Food è un movimento da anni impegnato a promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti, come partericercaprosperità efelicità per l’umanità attuale e futura e per l’intera rete del vivente. Da questa realtà arriva un grandeper ...