Giornata Mondiale del Suolo | la nota di Confagricoltura

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Gli agricoltori custodiscono e curano ogni giorno il territorio perché sanno che solo unsano può garantire la loro attività, il 95% della produzione di cibo, e quindi la vita dell’uomo. Le nostre imprese conoscono la grande responsabilità che grava sulle loro spalle per la sicurezza alimentare di tutti noi. Lo sottolineain occasione delladelindetta dalle Nazioni Unite, che si celebra domani 5 dicembre. Gli agricoltori sono legati alla terra, ed è per questo che sono i primi ad avvertire e toccare con mano gli effetti dei cambiamenti climatici. Non a caso il tema di quest’anno è “e acqua, risorse per la vita”: la relazione tra questi due elementi è fondamentale – e al tempo stesso estremamente delicata – per raggiungere sistemi ...