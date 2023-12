Giornata della disabilità | la testimonianza | «Le barriere ci sono | ma sono soprattutto mentali»

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) LA STORIA. Briliano Naci, 25 anni, è sulla sedia a rotelle da quando ne ha 16 per un tuffo in Albania. A Bergamo per la riabilitazione, è rimasto a vivere qui: «Ora vorrei tanto un lavoro». Un «test» in centro tra gradini alti e spazi stretti: «Ma i limiti ce li diamo noi».