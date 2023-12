Ginnastica artistica | Giorgia Villa | “Sono tornata a fare corpo libero Avevo troppo dolore prima dei Mondiali”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023)non ha potuto partecipare ai2023 dia causa di un problema fisico allo schiena e non ha così potuto festeggiare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme alle altre Fate sulla pedana di Anversa. La 20enne bergamasca, un punto di riferimento per la Nazionale Italiana e con un sontuoso palmares in cui spicca l’oro di squadra agli Europei 2022, cercherà di rimettersi pienamente in forma e di meritarsi la convocazione ai Giochi. La 20enne ha parlato della propria condizione fisica nell’ultima puntata di Ginnasticomania, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sto abbastanza bene. Mifermatadei, la mia preparazione si è interrotta perché la mia schiena mi diceva di ...