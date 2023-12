Giardino di Ninfa | apertura straordinaria l’8 Dicembre | occasione imperdibile per immergersi nei colori di questa stagione

Leggi su funweek

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’8sarà un’unica per visitare ildiche apre in via del tutto eccezionale per la Festa dell’Immacolata Concezione. Senza dubbio è uno dei giardini più belli d’Italia e d’Europa a Cisterna di Latina che la Regione Lazio ha dichiarato Monumento Naturale nel 2000 per tutelarlo.diSolitamente ildiapre le porte ai turisti provenienti da ogni parte del mondo dal periodo di primavera fino ai primi di novembre. Quest’anno, tuttavia, avrà luogo un’l’8, indella Festa dell’Immacolata, così da ...