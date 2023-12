Già pronti gli sfondi del Samsung Galaxy S24 Ultra | link al download

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tra la pioggia di informazioni relative a tutti iS24 nell’ultimo weekend, sono già pure a disposizione glidel modellodella prossima serie. Con largo anticipo rispetto al lancio dei dispositivi, sarà possibile beneficiare delle immagini ad alta risoluzione anche su telefoni ben più datati. Proprio grazie alle indiscrezioni degli ultimi giorni, abbiamo appreso che iS24saranno lanciati in 4 colorazioni diverse ossia quella nero titanio, grigio titanio, viola titanio e giallo titanio. Proprio l’impiego del materiale titanio per il rivestimento dei telefoni di punta dovrebbe essere un unicum degli esemplari, oltre che essere un’assoluta novità per il brandche si adegua ...

Altre News in Rete:

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric crolla sul pavimento. E' morto

Lo stilista non può certo immaginare che in moltisappiano del suo destino e che, per amor suo, ... Tutti devono tenersiperché sarà a breve. Lui e Donna sono tornati a casa per gli ultimi ...

Come decorare l'albero di Natale senza troppo sforzo: i trucchi e gli accessori da avere Corriere della Sera