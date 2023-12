GF | Mirko Brunetti pazzo di gelosia per Perla Vatiero | surreale il motivo

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Colpi di scena e rivelazioni nella Casa del GF:incontra Giuseppe Garibaldi per impedirgli di avvicinarsi alla sua exIncredibile, al Grande Fratello accade l’inverosimile. Anche cheveda come rivale Giuseppe Garibaldi e arrivi addirittura a parlare con lui, quasi a tenerlo lontano dalla sua. Già, perché il calabrese crea davvero delle dinamiche incredibili, a cui lo stessoè caduto. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); Cosa è accaduto? Negli ultimo giorni, ...