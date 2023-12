GF | Greta Rossetti asfalta Mirko | confronto e decisione finale

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo l'ingresso nella casa del Grande Fratello di, la giovane èBrunetti hanno avuto il loro. La convivenza tra i tre protagonisti di questa intricata vicenda sta diventando molto complicata, soprattutto pere Perla Vatiero. Quest'ultima ha avuto un crollo subito dopo la messa in onda della puntata GF del 2 dicembre 2023, ma anchesi è mostrato piuttosto provato., allora, ha deciso di avere undiretto con il suo ex, durante il quale gli ha detto tutto quello che pensa, tutto quello che è accaduto in queste settimane e, soprattutto, ha fatto una disamina molto lucida e razionale di tutta la situazione. I telespettatori ne sono rimasti estasiati, al punto da schierarsi quasi totalmente dalla ...