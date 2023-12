Genova | nel bilancio comunale spuntano quasi due milioni per il sacrario di Salò Orlando | “Un oltraggio” La giunta parla di malinteso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un milione e 750mila euro per “lavori di ripristino e consolidamento delin commemorazione dei caduti della Repubblica sociale italiana” al cimitero monumentale di Staglieno, il più grande della città. È lo stanziamento inserito dalladi centrodestra diin una voce delprevisionale 2024-2026, un malloppo di 1.528 pagine che lunedì inizia l’iter in Consigliodopo essere stato inviato agli eletti soltanto venerdì sera. Un investimento, quello per restaurare le tombe dei repubblichini di, previsto addirittura a debito: 500mila euro nel 2026 e un altro milione e 250mila da ricavare nelle annualità successive, accendendo un apposito mutuo. A sollevare il caso è stato il Pd cittadino tramite il capogruppo in assemblea, Simone D’Angelo: “Disgusta ...