Generale Vannacci | “Donne vittime del patriarcato? È colpa degli uomini deboli”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Robertoè stato nominato Capo di stato maggiore del Comfoter, il comando delle forze operative terrestri dell’esercito italiano. Un incarico “prestigiosissimo”, come lui stesso sottolinea, che fa storcere il naso a molte persone che considerano la nomina un ingiusto premio per una personalità controversa. A rivelare il nuovo incarico è stata La Gazzetta di Lucca e fonti della Difesa hanno precisato che non si tratta di una promozione ma di un ritorno alla normalità, dopo che in agosto ilera stato sollevato dal comando dell’Istituto geografico militare per le polemiche scoppiate a causa del suo libro, “Il mondo al contrario”. Il nuovo ruolo diè di natura operativa e non di comando. Dopo essere stato rimosso dalla guida dell’Istituto Geografico militare, ilè stato nominato capo di ...