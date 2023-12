Gen Angelosanto | ' sui criptotelefonini siamo in ritardo e abbiamo limiti normativi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Palermo, 4 dic. (Adnkronos) - "Allo stato non riusciamo a fare le intercettazioni suiche sfruttano soprattutto la messaggistica". E' l'allarme lanciato dal generale Pasquale, ex Comandante del Ros, intervenuto, da remoto, al convegno 'Le mafie digitali' organizzato a Palermo dalla Fondazione Magna Grecia. "Le acquisizioni degli ultimi anni sono rientrate nelle nostre indagini utilizzando l'articolo del codice di Procedura penale". dice l'alto ufficiale. E aggiunge: "in, non riusciamo a inserirci nel momento in cui il messaggio parte da una utenza per arrivare ad un'altra utenza". "anche, non riusciamo a potere intercettare in maniera indiscriminata", spiega il generale. ...