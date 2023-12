Gen Angelosanto | ‘sui criptotelefonini siamo in ritardo e abbiamo limiti normativi’

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 'Non riusciamo a potere intercettare in maniera indiscriminata' "Allo stato non riusciamo a fare le intercettazioni suiche sfruttano soprattutto la messaggistica". E' l'allarme lanciato dal generale Pasquale, ex Comandante del Ros, intervenuto, da remoto, al convegno 'Le mafie digitali' organizzato a Palermo dalla Fondazione Magna Grecia. "Le acquisizioni degli ultimi anni sono

