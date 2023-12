Altre News in Rete:

Gaza, Onu: 300 morti da fine della tregua | Comunicazioni telefoniche e internet interrotte in tutta la Striscia

04 dic 16:36: 300 morti adalla ripresa delle ostilità Almeno 300 persone sono state uccise ada quando è terminata la pausa umanitaria l'1 dicembre. Lo riferisce l'Ufficio ...

Gaza, duplice attacco israeliano su due scuole che ospitavano sfollati Vatican News - Italiano

Israele - Hamas, le news di oggi. Carri armati di Israele nel Sud di Gaza. Onu: “Almeno 300 morti palestinesi dalla ... la Repubblica

Da Gaza a Kiev verso un Natale di guerre e macerie

Wafa, '50 morti in raid israeliani su due scuole a Gaza City'

L'agenzia palestinese Wafa riferisce che "almeno 50 cittadini sono stati uccisi e centinaia feriti" in due diversi attacchi di aerei israeliani "su due scuole che ospitavano sfollati nel quartiere ...