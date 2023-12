Gaza | le famiglie di sfollate a Khan Younis costrette a spostarsi ancora | il nuovo esodo verso Rafah e il Mediterraneo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) In queste ore, migliaia dipalestinesi che nelle settimane scorse sono statea fuggire dalle proprie case al nord trovando riparo aYunis, la seconda città della Striscia di, si stanno spostando. Un altro, questa voltail Mar, dopo ilordine di evacuazione arrivato dall’esercito israeliano. I civili, allo stremo e in condizioni drammatiche, vengono spintipiù a sud e questo nonostante anche la città dinon sia stata risparmiata dai raid. Dalla fine della tregua e con l’inizio della seconda fase della guerra, l’area meridionale della Striscia è bersagliata da pesanti ...

Altre News in Rete:

Israele e Hamas: De Domenico (Ocha - Onu), "sistematicità operazioni militari in corso fa capire che non c'è rispetto per i civili"

I nostri operatori raccontano diche vagano intorno a Rafah portando sulle spalle un ... Non abbiamo possibilità di trasferire i feriti al di fuori di. Evacuare i feriti dalle zone di ...

Famiglie ostaggi a Netanyahu: "Riprendere subito i negoziati". LIVE Sky Tg24

Gaza news, Israele avanza verso sud: ultime notizie 4 dicembre 2023 Adnkronos

Israele, Erdogan su Netanyahu: "Sarà processato per i crimini di guerra a Gaza"

“Gaza è Palestina, è terra dei palestinesi e tale rimarrà per sempre. Lo dico per coloro che hanno in testa piani differenti” ha affermato Recep Tayyip Erdogan. "La strada verso la pace nella nostra ...

Ministero Sanità Gaza,15.899 vittime, il 70% bimbi e donne

ROMA, 04 DIC - Il portavoce del Ministero della Sanità a Gaza, Ashraf Al-Qudra, ha affermato che dal 7 ottobre il numero delle vittime è salito a 15.899, di cui il 70% sono bambini e donne. Lo riporta ...