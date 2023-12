Altre News in Rete:

Gaza, la Croce Rossa: 'Intollerabili le sofferenze delle persone'

Il capo del Comitato internazionale dellaRossa ha definito "intollerabili" le sofferenze didurante la sua visita nel territorio. Mirjana Spoljaric Egger ha detto: Il livello della sofferenza umana è intollerabile. È inaccettabile ...

"La sofferenza" della gente a Gaza "è intollerabile". Lo ha detto la presidente della Croce Rossa Mirjana Spoljaric che è appena arrivata nella Striscia. "Ribadisco - ha aggiunto su X - il nostro ...

Il livello della sofferenza umana è intollerabile. È inaccettabile che i civili non abbiano un posto sicuro dove andare a Gaza, e con l’assedio militare in atto non è attualmente possibile nemmeno ...