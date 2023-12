Altre News in Rete:

Gaza, il capo dello Shin Bet promette di eliminare Hamas ovunque sia

Ovunque: a, nei territori palestinesi, in Libano, in Turchia e in Qatar. Ci vorranno alcuni anni, ma saremo lì per farlo". Ildello Shin Bet ha anche espresso la sua convinzione che l'...

Attacco di terra esteso anche al Sud di Gaza. Nove morti in un raid di Israele vicino a Rafah - Idf: ucciso comandante di Hamas tra i responsabili dell'attacco del 7 ottobre RaiNews

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Israele: serviranno anni ma elimineremo Hamas. Operazione di ... Il Sole 24 ORE

I fatti del 4 Dicembre: Turretta incontra i genitori, continua la guerra a Gaza e in Ucraina

Ecco i principali fatti di oggi, 4 Dicembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani. • Nel carcere ...

Assedio a Khan Younis: è guerra anche nel Sud. L'avviso ai capi Hamas: "Arrendetevi o morirete"

«Sarà potente come a nord», promette il capo di Stato maggiore Halevi. La pausa umanitaria sembra ormai un lontanissimo ricordo. La guerra a Gaza prosegue feroce quanto inesorabile, con l'avvertimento ...