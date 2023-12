(Di lunedì 4 dicembre 2023) Inon sono tutti uguali e bisogna capire se eaccarezzarli.le persone, anche loro hanno il proprio carattere, alcuni sono molto affettuosi e altri sono più schivi. Non esistono regole universali ma bisogna cercare di capire quale tipo di micio si ha davanti, prima di ricoprirlo diL'articolo proviene da Firenze Post.

Altre News in Rete:

Alassio, in arrivo dalla REgione Liguria 3,5 milioni di euro per le opere a contrasto delle mareggiate

Il terzo intervento che il Comune di Alassio andrà a realizzare, concordatoi precedenti con i ... 'Rosso" gira nervoso per il repartodella Protezione Animali di via Cavour e ogni tanto va ...

Come accarezzare il gatto, il metodo in tre livelli Agenzia ANSA

Gatti: come riempirli di carezze e coccole senza infastidirli Firenze Post

Quasi 27 mila firme raccolte per salvare i gatti randagi di Cerrè Sologno

VILLA MINOZZO (Reggio Emilia) – Quasi 27 mila firme in pochi giorni per salvare i gatti di Cerrè Sologno, frazione di Villa Minozzo. La petizione on line su Change.org è promossa da Tiziana Olmi: “Com ...

Chiara Canzian: “In Cats è tutto così vero: il pubblico dimentica che siamo esseri umani”

A Roma e Milano Grizabella è Malika Ayane, ma solo in Italia lo si sottolinea, nei paesi inglesi si va a vedere il musical ...