Gas | una buona notizia | a novembre la bolletta cala dell’1 | 3 per cento Sorridono famiglie e imprese

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ail costo del gas per la famiglia tipo in tutela ha segnato una diminuzione,3 per– ai minimi da due anni – rispetto al mese precedente. A darneè l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Arera, attraverso un comunicato ha stabilito un calo,3% per la famiglia tipo in regime di tutela, dovuta alla flessione dei costi della materia prima. Secondo l’autorità, la spesa per il metano della famiglia tipo, che ha consumi medi di 1.400 metri cubi annui, è stata di 1.431 euro circa negli ultimi dodici mesi, al lordo delle imposte: inferiore del 17,7% rispetto all’anno precedente. Confermati pere per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento. Gas, ...