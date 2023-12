Gas | Arera | a novembre bollette in tutela -1 | 3% su mese

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (askanews) – Ail costo della bolletta del gas per la famiglia tipo inha segnato una diminuzione dell’1,3% rispetto alprecedente. Lo riferisce l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Area), spiegando con un comunicato che le quotazioni all’ingrosso sul gas sono scese, rispetto a quelle registrate a ottobre, e il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti con contratti in condizioni di, è pari a 42,53 ?/MWh. La variazione complessiva, pari a -1,3% per la famiglia tipo per ildi, è determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale. Rimangono invece invariati, precisa, gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la ...