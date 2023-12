Gas | a novembre frena la bolletta per le famiglie ma consumatori soddisfatti a metà

Altre News in Rete:

Assoutenti, Bollette gas: calo tariffe dell'1,3% per i consumi di novembre. Risparmio di 19,3 euro annui per ogni famiglia

La riduzione delle tariffe del, pari al - 1,3% per una famiglia tipo nel mese di, determinerà un risparmio da 19,3 euro a famiglia su base annua rispetto ai prezzi di ottobre, con la ...

Bollette, il gas inverte la tendenza: diminuzione a novembre, sorridono le famiglie Il Tempo

Bollette gas: tariffe -1,3% a novembre ma restano +56% rispetto al 2020 Corriere della Sera

Gas, Arera: bolletta a -1,3% per i consumi di novembre

Il valore della materia prima ammonta a 42,52 €/MWh, la spesa nell’anno scorrevole a -17,7%. In diminuzione la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di novembre 2023 che scende del ...

Bollette del gas, prezzo in calo dell’1,3% per i consumi di novembre: la spesa per la famiglia tipo è di 1.431 euro

Bolletta del gas in calo dell'1,3% per i consumi di novembre rispetto ad ottobre per la famiglia tipo in tutela. Lo comunica l'Arera spiegando che "la variazione complessiva" ...