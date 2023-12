Gae Aulenti | la storia di una designer e di un’architetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Gae, pseudonimo di Gaetana, nasce il 4 dicembre 1927. Di origini meridionali, il padre pugliese e la madre campana. Vive tra Biella e Torino e decide di trasferirsi a Milano per gli studi. Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1953. È proprio nella Milano degli anni ’50 che Gae si formerà e abiliterà come architetta. Lavora in un ambiente culturale e politico molto complesso, come quello del dopoguerra, periodo in cui si cerca di recuperare principalmente la memoria del passato, proprio in un’intervista del novembre 2009, alla domanda: quando hai deciso di fare l’architetto? Gae risponde: “io credo, quando vidi la distruzione dell’Italia… una prima città che visitai subito nel dopoguerra fu Praga. Era un lavoro utile.” E per quanto riguarda l’inizio del suo lavoro comedice: “il primo lavoro ...