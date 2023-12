Futuro de Gea? Possibile ritorno in Premier

Altre News in Rete:

'La massima minaccia': la papera può portare all'esonero

... salvo miracoli, il Manchester United e potrebbe avere conseguenze anche suldi Ten Hag. ... quando c'era da sostituire de, andato via a parametro zero. Un investimento però che in questi ...

Basket. Gea Under 13. Primo sorriso. Viareggio battuto Quotidiano Sportivo

"De Gea, no a Ronaldo: piace all'Inter Miami di Messi e lo United..." Tuttosport

Manchester United, ennesima papera di Onana: i tifosi rivogliono De Gea

Onana vive uno dei momenti più delicati della sua carriera a Manchester: i tifosi dello United insorgono e reclamano un clamoroso ritorno ...

Basket. Gea Under 13. Primo sorriso. Viareggio battuto

La formazione Under 13 della Gea ha vinto la prima partita della stagione contro il Sei Versilia Viareggio (53-39). Marconi e Apicella hanno trascinato la squadra in attacco, mentre tutte hanno contri ...