Futsal femminile | domani il tempo di Italia-Spagna Il ct Salvatore | “Con loro mai un’amichevole”

(Di lunedì 4 dicembre 2023)saràdi un altro. Questa volta sarà un campo ridotto, quello di, a fare da teatro ad una delle classiche del calcio europeo. Le iberiche, campionesse d’Europa in carica, sfideranno le azzurre inper tastare il grado di preparazione delle due selezioni. A parlare nel giorno che precede il match è stato il ct dell’Francescaai microfoni ufficiali della federazione.: “La cosa più bella che ci ha colpito è come questo inizio sia stato organizzato. A Scandicci abbiamo trovato rispetto, educazione e organizzazione. Sull’aspetto tecnico, probabilmente conosciamo più lache noi stesse: connon è mai ...

Altre News in Rete:

La settimana sportiva: doppietta a Trapani con Calcio e Basket - Marsala sorride nel Calcio e nel Volley

• Handball: in serie A1l'AC Life Style Handball Erice batte in trasferta le veronesi del Dossobuono 23 - 31 in un ... •: in serie B girone H belle vittorie del Marsala...

Nuovo format di UEFA Futsal EURO femminile UEFA.com

Esecutivo UEFA: i cambiamenti per le nazionali di futsal maschile e femminile Corriere dello Sport

Erice Entello Volley: sconfitte per le squadre di C maschile e D femminile

Un fine settimana difficile per le squadre di C maschile e D femminile dell’Erice Entello Volley: la prima sconfitta in casa contro il Don Orione e Capacense; la seconda nella trasferta di Palermo, ...

Calcio balilla paralimpico, terzo posto per la coppia messinese Vento-De Leo

Cala il sipario sull'evento dedicato al calcio balilla paralimpico, andato in scena al PalaRussello di Messina. La Coppa Italia e il Campionato Italiano Assoluto, curati dalla FPICB e organizzati dall ...