Furto in pieno centro | ladri piazzano il colpo in uno storico bar di Benevento

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAmara sorpresa questa mattina per i titolari di un esercizio commerciale del, che insiste sul corso Garibaldi di.Danneggiata la porta d’ingresso del locale e portato via dei contanti dalla cassa. Probabilmente ignoti con un mattone hanno sfondato la vetrata e penetrati all’interno hanno rubato circa 700 euro. La proprietaria dell’attività ha ritrovato la cassa del bar in via Verdi, un vicolo attiguo al luogo del fattaccio. Sul posto per i rilievi gli agenti della Questura di via De Caro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.