Furto in casa del presidente di Mitsubishi Italia | bottino da 250mila euro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Clamorosoin via della Spiga a Milano. Nella serata di domenica sono stati rubati beni di lusso per un valore di circadall'appartamento dele Ceo di, il giapponese Eiko Koga. L'uomo, 56enne, si era allontanato dainsieme alla moglie di 41 anni...

Altre News in Rete:

MESSINA: INTENSIFICAZIONE SERVIZI ANTIDROGA. LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN QUARANTATREENNE CON 15 KG DI COCAINA E ARMI.

... nonché deferito per i reati di ricettazione edi energia elettrica. Espletati gli atti di rito, l'uomo è stato associato presso lacircondariale di Messina 'Gazzi', a disposizione della A.

Barricata in casa durante il furto: momenti di paura per una donna LA NAZIONE

Furto da 250mila euro in casa del presidente di Mitsubishi Italia, in via della Spiga MilanoToday.it

Messina: due arresti per furto, avrebbero rubato in una casa del centro

poiché presunti autori del reato di furto in abitazione aggravato in concorso. L’indagine dei Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, era stata avviata nei primi giorni ...

Furti in casa, «allarmi, orari e animali, ecco dove rubare»: il decalogo della ladra

Non usciranno solo perché sono curiose e vedono qualcosa di strano in una casa vicino. Non si vogliono bagnare». Inoltre, ha aggiunto, «le persone tendono a non guardare fuori quando il tempo è brutto ...