Furiosa | la differenza di età tra Anya Taylor-Joy e Charlize Theron nei film

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo che è stato rilasciato il primo trailer di, ladi età tra-Joy enelè al centro dei dibattiti dei fan. Supponendo che la versione diabbia 30 anni in Mad Max: Fury Road, il personaggio dovrebbe avere 15 anni nel prequel perché sappiamo che gli eventi principali del nuovodi George Miller avvengono 15 anni prima di quelli deldel 2015. Il preqeulfa luce su un importante mistero legato al personaggio presentato per la prima volta in Mad Max: Fury Road: l’età di. Imperatorè il fulcro del capitolo del 2015 del franchise. Con l’aiuto di Max ...