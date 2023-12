Funerali Giulia Cecchettin diretta Rai1 e Canale 5 | saltano programmi tv

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Saranno trasmessi intv idi, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. L'ultimo saluto asarà celebrato alla presenza di migliaia di persone, martedì 5 dicembre alle ore 11:00, nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Ad annunciare iil papà Gino, la sorella Elena, il fratello Davide, i nonni Carla, Bruna e Cesare, gli zii, i cugini, gli amici e familiari tutti. Dopo le esequie ci sarà un momento di preghiera nella Chiesa Parrocchiale di Saonara per un saluto da parte della comunità. Sulla vasta piazza su cui si affaccia la Basilica di Santa Giustina, Prato della Valle, verranno installati maxi-schermi per seguire quanto avverrà all'interno della Chiesa. Le scuole resteranno aperte ma ai ragazzi che ...

