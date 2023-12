Funerale Giulia Cecchettin | il messaggio del padre | i maxischermi | la diretta tv

Altre News in Rete:

Social contro la nonna di Cecchettin: 'Nipote morta, ma lei promuove un libro'

... 'La nipote è morta massacrata dall'ex, è ancora in obitorio, e devono ancora farle ile ...riescono a capire come Carla possa procedere con un evento simile prima ancora dei funerali di,...

Giulia Cecchettin, domani il funerale a Padova. Filippo Turetta potrà vedere la tv in carcere e seguire la dir ilgazzettino.it

Giulia Cecchettin, domani i funerali a Padova: alle 11 a Santa Giustina TGCOM

Il funerale di Giulia Cecchettin sarà in diretta tv: “un messaggio per il mondo”

Il padre di Giulia Cecchettin, Gino, è riuscito a far trasmettere i funerali della figlia vittima di femminicidio in diretta tv sulla Rai. Una volontà per fare in modo che il messaggio arrivi a quante ...

Giulia Cecchettin, funerali domani: attesi in 10mila. E Filippo Turetta potrà vederli in televisione dal carcere

L'attenzione adesso è tutta su Padova, dove nella Basilica di Santa Giustina vi sarà l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin: sono attese diecimila persone e i varchi per ...