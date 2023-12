Fumetti | a Roma presentazione ‘Nero Acciaio’ contro i disastri ambientali

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ambientato in una acciaieria tra proteste dei cittadini, battaglie nelle aule dei tribunali, attacchi mediatici, il fronte comune come possibile arma di salvezza 'Nero Acciaio', il fumetto che si schierae 'combatte' per una migliore qualità della vita, che denuncia il dramma che affligge alcune città italiane costrette a dover scegliere