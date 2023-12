Francia | Canal+ partecipa alla ricapitalizzazione di Viaplay

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Canal + va in soccorso del gruppo nordico di streamingLes Echos, di Stéphane Loignon e Nicolas Madeleine, pag. 25 Il travagliato operatore svedese di streaming, talvolta descritto come un potenziale Netfllx europeo, ha annunciato venerdì una ristrutturazione del capitale, facendo crollare il prezzo delle azioni del gruppo, di cuiè il maggiore azionista, di oltre l’80% all’apertura. L’operazione prevede un’iniezione di capitale di 4 miliardi di corone svedesi, pari a circa 350 milioni di euro. La società svaluterà 2 miliardi di corone svedesi di debiti e rinegozierà le condizioni di un debito complessivo di 14,6 miliardi di corone svedesi (1,3 miliardi di euro)., come un altro azionista noto come PPE’, ha “sostenuto” l’aumento di capitale, spiega il comunicato stampa. Ma la ...