FOTO Vigili del Fuoco in festa | quel rapporto speciale con l’Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutidelin “” come ogni anno il 4 dicembre per celebrare la propria Patrona, Santa Barbara. Le celebrazioni si sono aperte con la Santa Messa nella Chiesa del SS. Rosario di Avellino alla presenza di autorità civili e militari, consacrata dal 7 ottobre a Santuario Mariano Diocesano (LEGGI QUI) officiata dal Vescovo di Avellino S.E. Mons. Arturo Aiello, mentre in prossimità del sagrato della Chiesa lo srotolamento della Bandiera Italiana a cura del Nucleo Speleo Alpino Fluviale del Comando, esposizione di automezzi ed attrezzature, artisti da strada con spettacoli di intrattenimento per i più piccoli. A tracciare il bilancio dell’ultimo anno di attiività il Comandante Provinciale Bellizzi: “Per quanto riguarda gli interventi effettuati, siamo in linea con l’anno scorso, con circa 7.000 ...