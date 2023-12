FOTO- Medaglie e Croci di merito ai Vigili del Fuoco ‘Eroi’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOggi nell’ambito dei festeggiamenti deideldi Avellino della loro Patrona Santa Barbara ( LEGGI QUI) SONO state consegnate le benemerenze al personale in servizio ed in quiescenza. La Medaglia aldi Servizio è andata al V.E. Carmine GALASSO che tra gli interventi che lo hanno visto in prima linea, raccolta con particolare carica emotiva quello effettuato durante l’incendio al Parco Abate nell’agosto 2022 quando è stata miracolosamente salvata una signora. “Sapevamo – racconta- che la signora doveva trovarsi all’interno o su un balcone. Tutta la squadra intervenuta ha cercato di individuarla rapidamente per metterla in salvo nel minor tempo possibile, e ci siamo riusciti. La collaborazione efficace tra i funzionari capoturno e caposquadra ha permesso di coordinare bene l’intervento. I ...