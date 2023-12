Forza Italia | messaggio a Salvini | “Noi incompatibili con alleati Lega in Europa”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – All'indomani del raduno sovranista di Firenze, con il leader dellaMatteoche ha chiesto adi accettare di allearsi con l'estrema destra europea, arriva ilazzurro al numero uno del Carroccio. Rispondendo alla domanda sul punto postagli a Tagadà su La7, il vicepresidente della Camera e deputato diGiorgio Mulè ha spiegato che la kermesse fiorentina, "è la riunione legittima di un partito politico che sceglie i suoicome meglio crede, poi ognuno di noi può dare un giudizio su quell’evento. Per quanto riguardaabbiamo dichiarato già da molto tempo e pubblicamente l’assoluta e totaletà, in qualsiasi ...

Altre News in Rete:

Lodi vede rosa anche nel 2024

... che insieme a PwCe Canco BPM analizza nella sesta edizione di Top200 i bilanci delle ..."I dati che emergono - commenta il presidente di Assolombarda Alessandro Spada - rivelano la grande...

Forza Italia replica a Salvini: "Non c'è futuro comune con gli antieuropeisti" TGCOM

Forza Italia prende le distanze dagli alleati di Salvini a Bruxelles: "Siamo incompatibili" Il Foglio

Forza Italia replica a Salvini: "Non c'è futuro comune con gli antieuropeisti"

Nella discussione interviene anche il leader di Azione Carlo Calenda che commenta così in un post su X in risposta a Barelli: "La domanda da porre rispettosamente a Forza Italia è: ma perché no ai ...

Regionali 2024 in Basilicata, Casellati rilancia ancora il Bardi bis

POTENZA – Potrebbe essere stata l’ultima spinta per un secondo mandato del governatore uscente, Vito Bardi, quella arrivata, ieri, dal ministro per le Riforme istituzionali, nonché coordinatrice ...