Forza Italia attacca Salvini | “Non c’è futuro comune con gli antieuropeisti”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo l'attacco al meeting di Firenze nei confronti dell'"Europa delle tasse", arriva la bufera nella maggioranza.ha infattito il leader leghista. “La posizione di FI è parte integrante e fondante del Ppe, noi siamo europeisti, atlantisti e quindi non condividiamo assolutamente un nostrocon chi non vuole l'Europa, con chi non vuole la moneta unica, con chi sostiene tesi e posizioni che sono antieuropeiste, come le valutazioni espresse a Firenze dai rappresentanti dei partiti anti-Europa". Queste le parole, affidate all’agenzia Ansa dal capogruppo forzista alla Camera Paolo Barelli. “? Gli piacerebbe che la sua visione del centrodestra europeo potesse funzionare, ma il Ppe non è d'accordo - risponde - Innon ci saranno problemi ma quel disegno ...

Altre News in Rete:

Il ragazzo e l'airone, trailer in italiano e cosa sapere del nuovo film di Miyazaki

In attesa di vedere come sarà l'accoglienza in, riflettiamo sul fatto che in Francia il film ... dunque in quanto tale perda scoprire al cinema. "Vorranno vedere da soli di cosa parla il ...

Bufera nel governo dopo l’attacco di Salvini alla Ue. Forza Italia: “Non c’è futuro comune con gli antieurope… la Repubblica

Occhiuto contro Salvini: “Forza Italia mai con l’estrema destra” StrettoWeb

FI has no common future with anti-Europeans - Barelli

(ANSA) - ROME, DEC 4 - The centre-right government coalition party Forza Italia (FI) has no future in Europe with political forces that are anti-European, FI Lower House whip Paolo Barelli told ANSA ...

Governo e istituzioni, sull’emergenza Ilva solo l’unione fa la forza

La siderurgia è strategica per il sistema Italia o no Questo è il problema ... Come si dice: l’unione fa la forza.