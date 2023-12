Fortnite | arrivano i boss e la collaborazione con Lego

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) –sta per immergersi nel mondo sotterraneo con l’arrivo della nuova stagione chiamata “Underground”. A seguito dell’evento “The Big Bang” di sabato, che ha visto la distruzione dell’isola del Capitolo 4, il popolare gioco battle royale introdurrà una serie di novità. La nuova stagione, denominata Capitolo 5: Stagione 1, porterà con sé un’isola completamente rinnovata che include diverse nuove località come una ferrovia funzionante, ville lussuose e un’inedita area verde. In più, i giocatori troveranno anche ampie zone innevate. Una delle principali innovazioni di gameplay sarà la presenza di cinquesparsi per l’isola, tra cui un personaggio sorprendente: Peter Griffin. Sconfiggere questiconsentirà ai giocatori di guadagnare un medaglione che offre il vantaggio di rigenerare gli scudi nel tempo, ma con ...

