Formia Parcheggio Multisala del Mare | continua la controversia con la “convenzione sparita”

Altre News in Rete:

Riccione. Al via riasfaltatura SS16 e bonifica ciclopedonale Ceccarini

... nel tratto compreso fra la rotatoria di vialee l'intersezione con viale Perugia. Meteo ... E' inoltre in programma la sistemazione di viale Cesare Battisti e deldi piazzale Martiri ...

Formia / Multisala del mare, controversia parcheggio: il Comune chiede l’intervento del Tribunale di Cassino Temporeale Quotidiano

Multisala, il nodo intricato del parcheggio pubblico latinaoggi.eu

Truffa delle monete a Roma. «Le sono caduti i soldi» ma la donna sventa il colpo e avverte: «Attenzione, non scendete mai dall’auto»

Dopo l’ultimo colpo a Prati, un ennesimo tentativo della truffa delle monetine è andato in scena in un parcheggio sotterraneo di un supermercato di via Arola, nel quadrante nord ovest della Capitale.

Auto vandalizzate a Ostia, tornano in azione i baby vandali di Lido Centro: episodi a Regina Pacis e nel parcheggio del Luna Park

Una residente ha documentato gli atti di vandalismo sulla sua Ford, parcheggiata davanti al parcheggio della Parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, mostrando specchietti laterali completamente ...